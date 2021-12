Microsoft lanceert nieuwe scandienst voor controleren van drivers op malware

Microsoft heeft een nieuwe gratis scandienst gelanceerd die gebruikers de mogelijkheid geeft om drivers op malware en kwetsbaarheden te laten controleren. Het Vulnerable and Malicious Driver Reporting Center kijkt naar kwaadaardig gedrag van de driver of eventueel aanwezige kwetsbaarheden. Volgens Microsoft zijn erin het verleden verschillende aanvallen geweest waarbij aanvallers misbruik maakten van beveiligingslekken in drivers.

Wanneer een driver kwetsbaar of kwaadaardig is zegt Microsoft verder onderzoek te zullen uitvoeren. In het geval van kwetsbare drivers zal Microsoft de leverancier benaderen, zodat die een beveiligingsupdate kan uitrollen. Deze update zal in de meeste gevallen via Windows Update worden aangeboden. Zodra deze updates zijn geïnstalleerd kan Microsoft de kwetsbare driver op Windows 10 blokkeren.