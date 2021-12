OM eist jarenlange celstraffen voor het stelen van 725.000 euro via phishing

Het Openbaar Ministerie heeft tegen vijf mannen die worden verdacht van het stelen van 725.000 euro via bankhelpdeskfraude en phishing gevangenisstraffen tot ruim vijf jaar geëist. Tegen een zesde vrouwelijke verdachte werd wegens alleen witwassen een celstraf van 85 dagen en 240 uur werkstraf geëist.

De bende verstuurde phishingmails waarin werd gesteld dat er een incasso op de bankrekening van het slachtoffer dreigde. Een andere methode was om via e-mail te waarschuwen voor een op handen zijnde "hack", zo stelt het Openbaar Ministerie. Om te voorkomen dat de rekeninghouders hun geld zouden kwijtraken moesten ze op een link in het bericht klikken. Vervolgens werden slachtoffers door de bendeleden gebeld, die zich daarbij voordeden als bankmedewerker.

De zogenaamde bankmedewerker instrueerde slachtoffers om het geld naar een "veilige rekening" over te maken. Wanneer de verdachten vonden dat dit niet snel genoeg ging, lieten ze hun slachtoffers TeamViewer installeren, zodat ze het geld zelf konden overboeken. Twee van de bendeleden zouden lijsten met privégegevens van potentiële slachtoffers hebben gekocht en gebruikt voor de fraude. Daarbij werd er gefilterd op 65-plussers en op bepaalde banken. Zeker dertig ouderen werden bestolen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 72 jaar.

Het OM noemde de houding van één van de verdachten bijzonder stuitend. Deze man was bij een ander cybercrime-onderzoek aangehouden en betuigde spijt over wat hij de slachtoffers had aangedaan. Kort na zijn vrijlating ging hij gewoon door met het plegen van dezelfde delicten, aldus de officier van justitie. Ook een andere verdachte is eerder veroordeeld voor een soortgelijk feit. Afhankelijk van de periode van de oplichtingen, de aangerichte schade en het strafblad eisten de officieren van justitie gevangenisstraffen van één tot 5,5 jaar. De rechtbank zal naar verwachting 23 februari uitspraak doen.