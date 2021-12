Politie houdt meerdere mannen aan voor opruiing op sociale media

De politie heeft vier mannen aangehouden op verdenking van het plaatsen van dreigende en opruiende berichten op social media, waarin zij opriepen tot het verstoren van de openbare orde in Den Haag. Het gaat om twee mannen van 31, een man van 32 en een man van vijftig jaar.

"Naast de handhaving van de openbare orde op straat, investeert de politie intensief in de opsporing van mensen die strafbare feiten plegen. Niet alleen in het fysieke domein, maar ook in de online-wereld", zo laat de politie weten. Die waarschuwt dat opruiing, het al dan niet via sociale media aanzetten van anderen tot het plegen van strafbare feiten, hier ook onder valt. Het gaat daarbij niet alleen om het plaatsen van dergelijke berichten, maar ook het delen ervan.

De vier mannen worden vandaag voorgeleid aan een rechter-commissaris. Het onderzoek loopt nog en politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma besloot onlangs nog een 17-jarige jongen die ervan wordt verdacht dat hij op sociale media opriep tot rellen in Utrecht een online gebiedsverbod op te leggen.