Kwetsbaarheid in Apache Log4j 2 maakt remote code execution mogelijk

Een kwetsbaarheid in de populaire open source Apache Log4j 2-library maakt remote code execution mogelijk waardoor duizenden organisaties risico lopen. Er is inmiddels een update uitgebracht om het probleem te verhelpen, maar exploitcode is ook online verschenen.

Log4j 2 is een tool voor het loggen van informatie van Java-applicaties. Zo kunnen ontwikkelaars, door de library aan hun Java-applicatie toe te voegen, bijvoorbeeld problemen met de applicatie ontdekken. Een kwetsbaarheid zorgt ervoor dat wanneer de library een bepaalde string logt een aanvaller willekeurige code kan uitvoeren en zo controle over de applicatieserver kan krijgen.

De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2021-44228 en Log4Shell, raakt allerlei grote diensten zoals Steam, Apple iCloud en apps zoals Minecraft, stelt Free Wortley van securitybedrijf LunaSec. "Iedereen die van Apache Struts gebruikmaakt is waarschijnlijk kwetsbaar. We hebben misbruik van dergelijke kwetsbaarheden eerder gezien bij datalekken zoals het Equifax-datalek van 2017", merkt Wortley op.

"Er zal zeer waarschijnlijk misbruik van deze kwetsbaarheid worden gemaakt die vermoedelijk duizenden organisaties raakt. Het beveiligingslek vormt een aanzienlijk risico voor kwetsbare systemen", aldus securitybedrijf Randori. Volgens het bedrijf wordt de Log4j 2-library veel gebruikt in zakelijke Java-software. De impact is vanwege de manier waarop de software wordt ingezet lastig te bepalen. "Net als andere impactvolle kwetsbaarheden zoals Heartbleed en Shellshock denken we dat de komende weken een groeiend aantal kwetsbare producten zal worden ontdekt", zo stellen de onderzoekers van Randori.

Beheerders wordt opgeroepen om te updaten naar Apache Log4j 2 versie 2.15.0. Volgens Randori is de kwetsbaarheid ook te verhelpen door de parameter "log4j2.formatMsgNoLookups" bij het starten van de Java Virtual Machine op true te zetten.