Data tienduizenden Australische ambtenaren gestolen bij ransomware-aanval

Bij een ransomware-aanval op een salarisverwerker voor de Australische overheid zijn de privégegevens van tienduizenden ambtenaren gestolen en gepubliceerd, waaronder mogelijk de premier van de deelstaat Zuid-Australië. Salarisverwerker Frontier Software is één van de bedrijven die de afgelopen weken slachtoffer werd van de Conti-ransomware, zo stelt het Australische Cyber Security Centre.

Op 16 november meldde Frontier Software dat het was getroffen door een "cyberincident" waardoor het beperkte toegang tot systemen en data had en de dienstverlening aan klanten verstoord was geraakt. Gisteren liet het softwarebedrijf weten dat bij de aanval gegevens van klanten zijn gestolen. Het bedrijf laat echter niet weten dat het om een ransomware-aanval gaat.

Dat doet de regering van de deelstaat Zuid-Australië wel. Volgens een verklaring zijn de gegevens van 38.000 ambtenaren buitgemaakt en kan dit aantal nog oplopen tot 80.000. Het gaat om namen, geboortedatum, belastingnummer, adresgegevens, rekeninggegevens, belastinginformatie, salaris, belastingvoordelen en andere data. Ambtenaren wordt dringend opgeroepen om meteen actie te ondernemen om het risico op frauduleuze activiteiten te verkleinen.

The Australian Financial Review meldt dat de salarisverwerker is getroffen door de Conti-ransomware. Het bedrijf laat in een reactie weten dat een deel van de buitgemaakte gegevens inmiddels op internet is gepubliceerd. Volgens de Conti-groep is de 3,75 gigabyte aan nu geopenbaarde data slechts tien procent van de totale hoeveelheid gestolen data. Frontier Software doet voor meer organisaties de salarisverwerking, maar voor zover bekend is er alleen data van de regering van Zuid-Australië buitgemaakt.

Het Australische Cyber Security Centre (ACSC) waarschuwt vandaag dat in november en december meerdere Australische organisaties door de Conti-ransomware zijn getroffen, waarbij bestanden werden versleuteld en data gestolen, waaronder persoonsgegevens. Volgens het ACSC gebruikt de Conti-groep verschillende manieren om toegang tot netwerken te krijgen, waaronder bruteforce-aanvallen en gestolen inloggegevens voor RDP en VPN.