EFF luidt noodklok over nieuwe extensie-regels Google Chrome

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF luidt de noodklok over de nieuwe regels die gaan gelden voor Google Chrome-extensies en binnenkort van kracht worden. Volgens de EFF zijn de nieuwe specificaties schadelijk voor de privacy van gebruikers. De manier waarop extensies binnen de browser mogen werken staat beschreven in een manifest. Binnenkort zal versie drie van het manifest verschijnen en dat is slecht nieuws voor Chrome-gebruikers, aldus de EFF.

"Manifest V3 is regelrecht schadelijk voor privacymaatregelen. Het beperkt de mogelijkheden van extensies", zegt Daly Barnett van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Het gaat dan met name om extensies die het verkeer tussen de browser en websites monitoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om adblockers en privacytools, die door het nieuwe manifest veel minder effectief worden, merkt Barnett op, die toevoegt dat het ook twijfelachtig is dat Manifest V3 veel voor security zal doen.

"De ontwikkelspecificaties van browser-extensies lijken misschien overweldigend, maar de bredere gevolgen zijn voor alle internetgebruikers van belang: het is weer een stap waar Google bepaalt hoe we online leven", merkt Barnett op. "Gegeven dat Google al jaren het grootste advertentiebedrijf ter wereld is, zijn deze nieuwe beperkingen bemoeizuchtig en regelrecht eng."

Volgens de EFF zijn de nieuwe regels weer een voorbeeld van het inherente belangenconflict van Google als het grootste online advertentienetwerk en eigenaar van de meestgebruikte browser op internet. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging staat niet alleen in de kritiek. "Bijna alle browser-extensies die je kent worden op de één of andere manier geraakt: degene die geluk hebben zullen 'alleen' wat problemen ervaren, sommige worden verminkt en andere zullen ophouden met bestaan", zegt Andrey Meshkov van AdGuard.