Microsoft moet familie overleden man toegang geven tot zijn Hotmail-account

Microsoft moet de familie van een man die in juli van dit jaar overleed toegang geven tot zijn Hotmail-account en OneDrive-account. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald. De man kwam plotseling te overlijden en zijn ouders en zussen wisten dat hij in ieder geval over een Hotmail-account beschikte. Ze beschikten echter niet over de wachtwoorden van de man.

De ouders en zussen van de man vroegen Microsoft via een advocaat om toegang tot zijn accounts. Daarbij verstuurden ze ook een kopie van het paspoort van de man, een overlijdensbewijs, een notariële verklaring van het erfrecht en hun eigen paspoorten. Microsoft besloot de erfgenamen geen toegang tot het Hotmail-account te geven en blokkeerde het account begin november.

Daarop stapten de erfgenamen naar de rechter en eisten dat Microsoft de wachtwoorden van de overleden man zou verstrekken of toegang tot zijn accounts en data zou geven. Tegenover de rechter laat de Amerikaanse techgigant weten dat het niet aan de eisen kan voldoen, omdat deze situatie in het Nederlandse recht niet is geregeld, omdat er inlogpogingen uit diverse landen vanaf verschillende ip-adressen na het overlijden hebben plaatsgevonden en omdat Microsoft naar eigen zeggen op grond van de AVG rekening moet houden met de belangen van derden.

De rechter gaat daar niet in mee. De AVG is in Nederland niet van toepassing op overleden personen. Daarnaast heeft het techbedrijf niet aannemelijk gemaakt dat de Microsoft-overeenkomst een zodanig persoonlijk karakter heeft dat deze niet kan overgaan naar de erfgenamen. Ook stelde Microsoft dat de inhoud van een (e-mail)account geen goed is, maar dat is volgens de rechter niet relevant.

Wat betreft de belangen van derden gaat het hier over de waargenomen inlogpogingen. De erfgenamen bleken in september een oude laptop van de man te hebben geopend, waarna het e-mailaccount verscheen. Voordat zij echter de mailbox hadden kunnen inzien, was de batterij van de laptop op. Toen zij deze opnieuw hadden opgestart, konden zij niet meer in het account zonder wachtwoord.

Verder stelde Microsoft dat erin het e-mailaccount persoonsgegevens van derden zullen staan waar het als verwerkingsverantwoordelijke zorgvuldig mee om moet gaan. "Deze derden zullen auteursrecht hebben op deze e-mails, en hun persoonlijke belangen moeten wellicht worden beschermd vanuit het oogpunt van gegevensbescherming", aldus het techbedrijf. De rechter schoof ook dit verweer van Microsoft opzij.

Volgens de rechter hebben de erfgenamen groot belang om snel toegang tot de accounts te krijgen, onder meer om de nalatenschap af te wikkelen, meer te weten te komen over het overlijden van de man en zijn vrienden en bekenden te informeren. Microsoft moet dan ook het wachtwoord van het account resetten en aan tenminste één ander account (van een van de erfgenamen) de mogelijkheid bieden vervolgens een nieuw wachtwoord in te stellen.

De rechter stelde dat Microsoft aannemelijk heeft gemaakt dat het niet op een andere manier toegang kan verlenen, aangezien het bedrijf niet beschikt over het wachtwoord van de man. Als Microsoft de wachtwoordreset niet binnen twintig dagen uitvoert moet het een dwangsom van 10.000 euro per dag betalen. Ook moet het bedrijf de proceskosten van de erfgenamen op zich nemen.