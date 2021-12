Systeem Braziliaanse overheid voor uitgifte coronabewijzen offline na inbraak

Verschillende systemen die de Braziliaanse overheid gebruikt bij de aanpak van corona, waaronder het systeem voor de uitgifte van digitale vaccinatiebewijzen, gingen deze week offline na een inbraak. De aanvallers claimden dat ze terabytes aan interne data van het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid hadden gekopieerd en verwijderd. Het ministerie meldt vandaag dat alle coronabewijzen zijn hersteld en er geen informatie verloren is gegaan.

De aanval vond afgelopen vrijdag plaats en werd opgeëist door een groep die zich "Lapsus$ Group" noemt. Details ontbreken, maar door de aanval gingen verschillende systemen offline, waaronder het systeem van het nationale vaccinatieprogramma en het systeem gebruikt voor het uitgeven van digitale coronabewijzen. Persbureau Reuters meldt dat data in de Conecte SUS-app, die Brazilianen een digitaal vaccinatiebewijs biedt, was verdwenen.

Vandaag laat het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid weten dat alle coronabewijzen van Brazilianen zijn hersteld en er geen informatie verloren is gegaan. "Alle informatie is succesvol hersteld", aldus de verklaring. Het ministerie is nog wel bezig met het herstel van de systemen die worden gebruikt voor de registratie en uitgifte van vaccinatiebewijzen. Wanneer deze systemen weer operationeel zijn is onbekend.