Overheid start nieuwe campagne: 'laat je niet hacken, blijf je updates checken'

De Rijksoverheid is een nieuwe publiekscampagne gestart waarin burgers worden opgeroepen om hun Internet of Things (IoT)-apparaten te updaten. Met de slogan "Laat je niet hacken, blijf je updates checken" wordt gewaarschuwd voor de risico's van slimme apparaten die niet up-to-date zijn en hoe gebruikers die kunnen updaten.

Volgens het ministerie van Economische Zaken, verantwoordelijk voor de campagne, worden veel IoT-apparaten niet automatisch van een update voorzien. Ook krijgen gebruikers niet altijd een melding wanneer er een update klaarstaat. Tevens kan het voorkomen dat gebruikers zelf naar een update moeten zoeken, bijvoorbeeld op de website van de fabrikant. "Het is daarom belangrijk regelmatig te checken of er nog updates klaarstaan voor je slimme apparaat", aldus het ministerie.

Voor het updaten van IoT-apparatuur is er een stappenplan gemaakt. Zo moeten eerst alle slimme apparaten in kaart worden gebracht. Vervolgens moet via de app van het apparaat worden gekeken of er updates beschikbaar zijn en of automatisch updaten is in te stellen. Wanneer dit niet mogelijk is wordt aangeraden om een afspraak in de eigen agenda te zetten, om elk halfjaar te controleren of de IoT-apparatuur nog up-to-date is.

Europese regels

Door Europese regels mag IoT-apparatuur vanaf 2024 geen gebruik meer maken van zwakke wachtwoorden en moeten gebruikers voor ingebruikname zelf een sterk wachtwoord kunnen instellen. Tevens moeten apparaten beveiligingsupdates ondersteunen, getest zijn op kwetsbaarheden, opgeslagen persoonlijke en financiële gegevens afschermen en gebruikers de mogelijkheid geven om deze data te beheren en te verwijderen. Producten die hier niet aan voldoen zijn straks op de gehele EU-markt verboden.

Ook worden verkopers en handelaren verplicht om bij de verkoop van slimme apparaten updates aan gebruikers te leveren. Hetzelfde geldt voor de aanschaf van bijvoorbeeld games of applicaties, maar ook voor streamingdiensten. De verkoper of handelaar van deze producten moet zorg dragen voor deze verplichte updates. Deze regels moeten nog in de Nederlandse wetgeving worden geïmplementeerd.

"Door nieuwe Europese regels kunnen we slimme digitale apparaten veiliger maken. Zo krijgen verkopers en handelaren straks de verplichting om updates aan consumenten te leveren. En veel onveilige apparaten zijn in 2024 op de gehele EU-markt verboden als ze niet aan minimumeisen voldoen", zegt demissionair minister Blok van Economische Zaken. "Dat zijn twee grote stappen, maar hét verschil kan door een consument zelf worden gemaakt. En dat doet de meerderheid nog niet. Vandaar dat we Nederlanders aansporen om thuis werk te maken van digitale veiligheid en updates te doen."