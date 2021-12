Microsoft rolt deze maand geen cumulative updates uit voor Exchange

Microsoft heeft besloten om deze maand geen cumulative updates voor Exchange Server uit te rollen. Een reden is niet gegeven, behalve dat er sprake is van uitstel en erop een later moment meer informatie over de volgende release van de updates wordt gegeven.

Exchange Server kreeg het afgelopen jaar met meerdere actief aangevallen zerodaylekken te maken. Naast het uitbrengen van maandelijkse beveiligingsupdates komt Microsoft eens per kwartaal met cumulative updates om bugs te verhelpen en soms ook nieuwe features toe te voegen. Een van de belangrijkste nieuwe features dit jaar was de Emergency Mitigation-service. Deze service installeert automatisch en zonder tussenkomst van de eigenaar mitigaties op kwetsbare Exchange-servers. Het gaat hier niet om beveiligingsupdates, maar mitigaties die misbruik van bekende kwetsbaarheden voorkomen.

Om beveiligingsupdates voor Exchange Server te kunnen ontvangen moet de server in kwestie wel een bepaalde cumulative update (CU) hebben geïnstalleerd. Zo worden op dit moment alleen Exchange Server 2013 CU23, Exchange Server 2016 CU21 en CU22 en Exchange Server 2019 CU10 en CU11 met beveiligingsupdates ondersteund.