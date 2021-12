Belgische internetprovider lanceert verzekering tegen cybercriminaliteit

De Belgische internetprovider Proximus heeft een verzekering tegen cybercriminaliteit gelanceerd. Voor vijf euro per maand biedt "Cyber Care" hulp bij internetfraude en identiteitsdiefstal, maar ook juridische informatie, gegevensherstel en een psychologische ondersteuningsdienst voor slachtoffers van cybercrime (pdf).

De verzekering moet ook helpen bij slechte ervaringen met online winkelen, zoals het niet of niet-conform leveren van een bestelling. In dat geval kan de terugbetaling tot een maximumbedrag van 5.000 euro bedragen. In het geval van online pesterijen en laster biedt de verzekering getroffenen juridische en psychologische bijstand, alsook technische bijstand bij het verwijderen van lasterlijk materiaal, of het nu gaat om foto's of teksten.

Polishouders moeten zich wel aan verschillende regels houden. Zo mogen ze geen wachtwoorden of andere vertrouwelijke gegevens met betrekking tot betaalmethodes, zoals de creditcard, doorgeven aan anderen buiten het huishouden. Ook mag er geen gebruik worden gemaakt van websites die gevaarlijk zijn voor online betalingen. "Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan betalingspagina's, die met 'HTTPS' beginnen", aldus Proximus.

Verder is het gebruik van een "doeltreffend antivirussysteem" verplicht en is het niet toegestaan om verdachte e-mails te openen. Daarnaast moet het saldo op de betaalrekeningen regelmatig worden gecontroleerd, minstens een keer om de twee weken.