Hoekstra: burgers moeten binnen vijf kilometer contant geld kunnen pinnen

Burgers moeten binnen een straal van vijf kilometer contant geld kunnen pinnen en dat is in Nederland nagenoeg overal het geval, zo stelt demissionair minister Hoekstra van Financiën. De minister reageerde op Kamervragen van het CDA over berichtgeving dat burgers soms meer dan vijf kilometer moeten reizen voor een geldautomaat.

"Ik hecht belang aan een goede toegang tot geldautomaten. Het MOB, waarin de banken ook vertegenwoordigd zijn, heeft een aantal jaar geleden afgesproken dat inwoners in Nederland binnen een straal van vijf kilometer toegang moeten hebben tot een geldautomaat; de zogenoemde vijfkilometernorm. Ik onderschrijf deze norm en het belang dat iedereen in Nederland binnen een straal van vijf kilometer toegang moet hebben tot een geldautomaat", aldus Hoekstra.

Uit onderzoek blijkt dat hoewel het aantal geldautomaten in absolute zin is gedaald, de bereikbaarheid van geldautomaten volgens de minister nog steeds goed is. Vorig jaar had 99,54 procent van de huishoudens binnen een straal van vijf kilometer toegang tot een geldautomaat. Dat percentage is inmiddels gestegen naar 99,62 procent in november van dit jaar.

Het gaat hierbij alleen om de Geldmaat-automaten en niet de geldautomaten van niet-bancaire aanbieders of alternatieven zoals het opnemen van contant geld in winkels via cash-backs. "Het werkelijke aantal geldautomaten ligt dus hoger", stelt Hoekstra. Hij voegt toe dat door de daling van het aantal geldautomaten, burgers de afstand tot een bankkantoor of geldautomaat verder kunnen inschatten dan op basis van de dekkingsgraad is te verwachten.

De minister laat verder weten dat hij het belangrijk vindt dat er een goede toegang is tot contant geld en dat Geldmaat bij het plaatsen van haar geldautomaten de vijfkilometernorm aanhoudt en een evenwichtige spreiding nastreeft. "Ik vind het begrijpelijk dat een geldautomaat wordt geplaatst op een plek waar de meeste mensen er profijt van hebben en waar veel te verwachte transacties zijn, als maar wordt voldaan aan de vijfkilometernorm", reageert Hoekstra. "Niettemin kan ik me voorstellen dat het vervelend is om langer te moeten reizen om geld te pinnen als een geldautomaat verdwijnt, ook al wordt de vijfkilometernorm nog steeds nageleefd."