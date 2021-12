Netwerk gemeente Den Haag getroffen door ddos-aanval

Het netwerk van de gemeente Den Haag is vanmiddag getroffen door een ddos-aanval wat gevolgen heeft voor de dienstverlening van de stad aan inwoners en ondernemers. Ook medewerkers ondervinden hinder van de aanval, omdat bijvoorbeeld websites niet continu goed bereikbaar zijn of waren.

Volgens de gemeente is erop dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat kwaadwillenden in de gemeentesystemen zijn geweest. "Helaas is de verwachting dat de problemen de rest van de woensdag aanhouden. Specialisten en leveranciers van de gemeente werken met de hoogste prioriteit om de overbelasting van de systemen te voorkomen", aldus een verklaring van de gemeente.

Omroep West meldt dat door de aanval de gemeentelijke website moeilijker bereikbaar is en ook de systemen van de balies in het stadhuis en de parkeersystemen niet optimaal werken. Het begin van de gemeenteraadsvergadering moest bijna anderhalf uur worden uitgesteld omdat die online niet te volgen was.