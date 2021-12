Ollongren: filmen bijstandsgesprekken door gemeente soms gerechtvaardigd

Het is soms te rechtvaardigen dat gemeenten gesprekken met inwoners over uitkeringen filmen, zo stelt demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De gemeente Dronten filmt sinds 2014 zogeheten bijstandsgesprekken, liet dagblad Trouw vorige maand weten. Volgens de krant komen door de cameramaatregel de rechten van inwoners in het geding. Aanleiding voor de SP om Kamervragen te stellen.

SP-Kamerleden Leijten en Van Kent vroegen de minister of zij het ermee eens is dat het filmen van gesprekken tussen ambtenaren en inwoners over de vaststelling van de hoogte van een uitkering volstrekt onacceptabel is. "Het filmen en opnemen van zulke gesprekken vormt een inbreuk op de privacy van de betrokken personen en er kan dus niet lichtzinnig toe worden besloten", reageert Ollongren. "Toch zijn er bijzondere omstandigheden denkbaar die het filmen en opnemen van zulke gesprekken kunnen rechtvaardigen."

De minister voegt toe dat er wel terughoudend met het filmen moet worden omgegaan en dit binnen de regels van de AVG moet plaatsvinden. Zo moet er een grondslag zijn en moet het filmen voldoen aan de eisen van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit. "Binnen dit kader zal het per definitie filmen van zulke privacygevoelige gesprekken niet snel acceptabel zijn", merkt de minister op.

Volgens Ollongren is het niet de bedoeling van de gemeente Dronten geweest om specifiek uitkeringsgerechtigden te filmen. Vanwege verschillende geweldsincidenten besloot de gemeente om, voor het beschermen van het personeel, in gespreksruimten filmopnames te maken. Hierbij werd geen onderscheid gemaakt naar de aard van het gesprek of de doelgroep.

Op dit moment is het filmen geheel stil gelegd en voert de gemeente een onderzoek uit waarin het kijkt welke middelen het kan inzetten en wat per middel de voor- en nadelen zijn. Er wordt ook gekeken of het filmen wel onder de AVG mogelijk is. Verder zal er worden gekeken of er geen minder ingrijpende maatregelen zijn toe te passen. "Indien uit het onderzoek blijkt dat het filmen zoals door de gemeente Dronten uitgevoerd niet mogelijk is onder de geldende wetgeving, zal de gemeente dit niet kunnen hervatten", stelt Ollongren.

Ze laat verder weten dat FNV Uitkeringsgerechtigden een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens heeft ingediend en de privacytoezichthouder navraag bij de gemeente Dronten heeft gedaan. "Het is uiteindelijk aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de rechter om een oordeel te geven over de aanvaardbaarheid van het filmen onder de omstandigheden zoals in de gemeente Dronten", aldus de minister.