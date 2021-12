OVV: Nederlandse aanpak digitale veiligheid moet fundamenteel veranderen

De Nederlandse aanpak van digitale veiligheid moet snel en fundamenteel veranderen om te voorkomen dat de maatschappij ontwricht raakt door cyberaanvallen, zo concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Zo moeten er kwaliteitseisen voor software komen en moet de overheid via een centrale aanpak dreigingen signaleren en alle potentiële slachtoffers van cyberaanvallen zo snel en direct mogelijk waarschuwen.

Citrix-onderzoek

De conclusies van de Onderzoeksraad volgen op het onderzoek naar een grote kwetsbaarheid in Citrix van eind 2019. Daarbij werd gekeken naar de aanpak in de maanden na de ontdekking van de kwetsbaarheid, waaronder de verantwoordelijkheid van bedrijven en overheid, welke bevoegdheid ze hebben om de digitale veiligheid te borgen en hoe die zijn ingezet om de gevolgen van de kwetsbaarheid te beperken. Met het onderzoek wil de Onderzoeksraad de digitale veiligheid in Nederland vergroten. Het onderzoeksrapport "Kwetsbaar door software" is vandaag verschenen.

Citrix maakte op 17 december 2019 een kritiek beveiligingslek in de Application Delivery Controller (ADC) en Citrix Gateway bekend. Via de kwetsbaarheid kan een aanvaller op afstand willekeurige code op het systeem uitvoeren en zo toegang tot het bedrijfsnetwerk krijgen. "Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwde direct het deel van de Nederlandse gebruikers waarvoor zij zich verantwoordelijk achtte: overheidsdiensten en vitale organisaties. Andere organisaties werden door het NCSC niet gewaarschuwd", aldus de Onderzoeksraad.

Het NCSC publiceerde echter op 18 december 2019 op de eigen website een advisory waarin het waarschuwde voor de kwetsbaarheid. Deze advisory is voor iedereen toegankelijk en beschrijft stappen die organisaties kunnen nemen om zich te beschermen.

Aanbevelingen

Volgens de Onderzoeksraad is veilige software allereerst de verantwoordelijkheid van de fabrikant en zouden die meer moeten investeren om de veiligheid van software voortdurend te verbeteren. De Onderzoeksraad doet de aanbeveling om op Europees niveau kwaliteitseisen aan software te stellen om softwarefabrikanten te dwingen verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van hun product.

Daarnaast vindt de Onderzoeksraad dat het van groot belang is dat er vanuit de overheid een centrale aanpak komt om dreigingen te signaleren potentiële slachtoffers van cyberaanvallen zo snel en direct mogelijk te waarschuwen. Hiervoor zou er één bewindspersoon en een centrale dienst moeten komen die hierop toeziet, zo nodig kan ingrijpen en verantwoording aflegt. Ook beveelt de Raad aan dat grotere bedrijven en organisaties wettelijk worden verplicht om verantwoording af te leggen over de wijze waarop zij hun digitale veiligheid beheersen.