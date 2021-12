NCTV: bereik NL-Alert stabiel op negentig procent van de Nederlanders

Het laatste NL-Alert testbericht van 6 december is door negentig procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder ontvangen, waarmee het bereik van het alarmmiddel is gestabiliseerd. Ook bij vorige testberichten van afgelopen juni en vorig jaar december werd een bereik van negentig procent gehaald, zo stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Bijna driekwart van de 75-plussers ontving het testbericht op de eigen mobiele telefoon. Een derde van de Nederlanders werd door anderen over het NL-Alert ingelicht. "Naarmate men ouder is, wordt men minder vaak door anderen op de hoogte gebracht", aldus de NCTV. Die roept burgers op om bij een NL-Alert het bericht te lezen en anderen te waarschuwen.

De overheid zendt twee keer per jaar het NL-Alert testbericht uit op de eerste maandag in juni en december. Omdat de eerste maandag in juni op Tweede Pinksterdag valt wordt het volgende NL-Alert testbericht een week later uitgezonden, namelijk op maandag 13 juni 2022 rond twaalf uur. Via het testbericht kunnen burgers controleren of hun toestel goed staat ingesteld om NL-Alert te ontvangen en hoe het is om een dergelijk bericht te krijgen.

Met NL-Alert informeert de overheid burgers over rampen, incidenten en andere noodsituaties. Naast telefoons is NL-Alert ook steeds meer te zien op digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen in het openbaar vervoer.