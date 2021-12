De Jonge: scantool KAT vindt honderden kwetsbaarheden in zorgdomein

Met een scantool die het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelt zijn al honderden kwetsbaarheden in het zorgdomein gevonden en meer dan twintig beveiligingslekken in systemen van de Tweede Kamer, zo heeft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid laten weten.

De tool heet KAT, wat staat voor Kwetsbaarheden Analyse Tool, en is een opensourcesysteem dat allerlei bestaande tools integreert, alsmede diverse nieuw ontwikkelde securitytests bevat. Vorige maand berichtte Security.NL al over de KAT-scantool, die in de eerste helft van 2022 openbaar moet worden. In een brief aan de Tweede Kamer heeft De Jonge meer details over de tool gegeven, die is te gebruiken voor het scannen van kwetsbaarheden in apps, software en infrastructuren en de uitslagen hiervan aan elkaar kan verbinden.

KAT kan systemen continu scannen en controleren of eraan beveiligingseisen en andere eisen wordt voldaan. "Waar nodig worden kwetsbaarheden en wijzigingen automatisch gemeld voor opvolging door medewerkers. Tijdrovende noodzakelijke handelingen worden geautomatiseerd en daardoor sneller uitgevoerd. Zo krijgen de betrokken informatiebeveiligingsexperts met KAT gemakkelijk de juiste context aangereikt om keuzes te maken", stelt De Jonge.

Minder afhankelijk

Volgens de minister zorgt KAT ervoor dat de overheid minder afhankelijk wordt van externe factoren en snel kwetsbaarheden kan vinden. "Snelheid is in deze tijd ook belangrijk om in te grijpen op mogelijke aanvallen, misstanden of onjuistheden. Zo scannen we elke dag alle testaanbieders die zijn aangesloten op CoronaCheck. Dit om te kunnen blijven garanderen dat de dienstverlening die wordt aangeboden zo min mogelijk risico’s kent en voldoet aan gestelde eisen en normen. Hiermee hebben we al honderden kwetsbaarheden gedetecteerd en samen met de stelselpartners opgepakt", aldus De Jonge.

Op dit moment wordt KAT specifiek binnen het zorgdomein toegepast. Het plan is om de tool in de eerste helft van volgend jaar als opensourcepakket beschikbaar te maken. "Dit is wat mij betreft pas het begin, want met meer ogen zien we ook meer. Met die gedachte hoop ik dat KAT een beweging op gang brengt bij een grotere community van bedrijven, (semi-)overheden en experts op het gebied van security en compliancy", laat de minister weten. Die voegt toe dat hij KAT wil blijven ondersteunen voor de informatieveiligheid van onder meer zijn eigen ministerie, de Rijksoverheid en de zorg.

KAT is inmiddels me toestemming ook toegepast op de systemen van de Tweede Kamer, wat 22 beveiligingslekken opleverde. Geen van deze kwetsbaarheden valt in de risicocategorie critical of high. De informatie is gedeeld met het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) en inmiddels is de Tweede Kamer hiermee aan de slag gegaan. "Ik ben blij dat ik op deze manier heb kunnen bijdragen aan het veiliger maken van het systeemlandschap van de Tweede Kamer", besluit De Jonge.