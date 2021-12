Knab: tachtig procent van klanten heeft contant geld op zak

Meer dan tachtig procent van de klanten van Knab heeft contant geld op zak, zo stelt de bank op basis van eigen onderzoek onder duizend klanten. Het gaat om gemiddeld bijna negentig euro. De bank laat weten dat door sommige hoge bedragen het gemiddelde een vertekend beeld geeft.

Het doorsnee (mediane) bedrag bedraagt vijftig euro. Dat betekent dat de helft van de ondervraagden meer en de andere helft minder dan vijftig euro in de portemonnee heeft. Het aantal klanten met contant geld op zak neemt wel af. In 2014 ging het nog om 95 procent.

"We zien dat klanten steeds minder vaak naar de geldautomaat gaan, maar per keer wel steeds meer opnemen. Dat komt vooral doordat banken de laatste jaren veel geldautomaten weghalen", zegt Oskar Barendse van Knab. "De dichtstbijzijnde geldautomaat is voor de meeste mensen steeds verder weg, dus nemen ze per keer een hoger bedrag op."

In 2016 gingen klanten van Knab gemiddeld 24 keer per jaar naar de geldautomaat om 122 euro per keer op te nemen. Nu ligt dat gemiddelde op negen bezoeken per jaar met een gemiddeld opgenomen bedrag van 177 euro. In Groningen, Friesland en Drenthe hebben klanten met 75 euro het meeste geld in een doorsnee portemonnee zitten. In Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland gaat het om 48 euro.

81 procent van de Knab-klanten vindt dat contant geld bruikbaar moet blijven, maar denkt 57 procent dat het in 2030 bijna nergens meer mogelijk is om cash af te rekenen. "Uit het onderzoek van de DNB blijkt dat zo'n 3 procent van de winkeliers geen contant geld meer accepteert. Dat is hun goed recht, want de ondernemer betaalt kosten voor het bewaren, beveiligen en afstorten van contant geld. Maar ons onderzoek laat zien dat contant geld onder de consument nog altijd erg populair is", aldus Barendse.