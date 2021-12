Celstraf geëist tegen GGD-medewerker voor datadiefstal en bankhelpdeskfraude

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 26-jarige GGD-medewerker uit Rotterdam die wordt verdacht van bankhelpdeskfraude, datadiefstal en oplichting een gevangenisstraf van vijftien maanden geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

De Rotterdammer was als uitzendkracht ingehuurd om testafspraken te maken. Volgens het OM vertelde de man in ieder geval tegen drie personen die een afspraak bij de GGD hadden gemaakt dat ze borg moesten betalen. Hiervoor kregen ze een betaallink toegestuurd. Twee van hen betaalden. Deze twee personen werden kort daarna gebeld door een "bankmedewerker" die stelde dat er een dreiging was en het geld op de rekening moest worden veiliggesteld. Bij één persoon mislukte de overboeking, de andere vertrouwde het niet en belde de bank.

Na meldingen over het betalen van een borgsom stelden politie en GGD een onderzoek in, dat naar de 26-jarige man leidde. In het onderzoek bleek dat hij meer klantendossiers had geopend dan nodig was voor zijn werk. Op 8 september had deze medewerker 85 dossiers geopend; op 9 augustus waren dat 399 dossiers, terwijl het raadplegen van deze dossiers niet tot zijn taken behoorde.

"De uitzendkrachten wisten dat dit niet was toegestaan", aldus het OM. "Ze hadden instructie gehad en een geheimhoudingsverklaring getekend: zij mochten zich niet interne informatie toe-eigenen, verspreiden, gebruiken, kopiëren of aan derden verstrekken."

Telefoonspoofing en datadiefstal

Aan de hand van informatie die op laptops en telefoons van de man werd aangetroffen bleek dat hij telefoonnummers van banken had opgezocht, onder andere van de fraudehelpdesk van die banken. Ook had hij een spoofing-app op zijn telefoon geïnstalleerd zodat hij zijn telefoonnummer kon veranderen. Verder bleek hij e-mails te hebben verstuurd met het onderwerp "GGD borgsom".

De man had ook WhatsApp-berichten verstuurd waarin stond dat hij over bestanden met grote hoeveelheden persoonsgegevens beschikte. Op de laptop van de man werden honderden persoonskaarten aangetroffen die hij uit het CoronIT-systeem van de GGD had overgenomen. Enkele leads deelde de verdachte via Telegram om naar eigen zeggen te kijken of er interesse was.