D66 gaat eerste Nederlandse staatssecretaris voor Digitalisering leveren

D66 zal de eerste Nederlandse staatssecretaris voor Digitalisering leveren, zo is vandaag bekendgemaakt. Wie de functie gaat vervullen wordt aanstaande zondag bekend. De afgelopen maanden werd er geregeld voor de komst van een minister voor Digitale Zaken gepleit.

In het coalitieakkoord staat een aparte paragraaf over digitalisering, maar wordt nergens over een minister van Digitalisering of Digitale Zaken gesproken. In een overzicht van in te vullen posten dat later verscheen staat dat er een "Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering" komt die onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt.

Vandaag is de portefeuilleverdeling van het nieuwe kabinet bekendgemaakt en daarin staat dat D66 de staatssecretaris voor Digitalisering gaat leveren. D66 had in het verkiezingsprogramma gezegd dat er één minister moest komen met verantwoordelijkheid voor zowel digitalisering van de overheid zelf als digitalisering in de samenleving en economie, inclusief de veiligheid, privacy en ethische aspecten.