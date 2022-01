Slachtofferhulp: meeste slachtoffers datingfraude zwijgen uit schaamte

De meeste mensen die slachtoffer van datingfraude worden zwijgen hierover uit schaamte, zo stelt Slachtofferhulp Nederland. De Fraudehelpdesk ontving in de eerste helft van vorig jaar 214 meldingen van slachtoffers die voor een bedrag van bijna 6,7 miljoen euro waren opgelicht, zo laat de organisatie aan Security.NL weten. Vorig jaar ging het nog om een totaal schadebedrag van zo'n 3,5 miljoen euro dat bij de Fraudehelpdesk werd gemeld.

Het werkelijke aantal slachtoffers en schadebedrag liggen waarschijnlijk hoger, aangezien het hier alleen om meldingen bij de Fraudehelpdesk gaat. Aangiftes bij politie zijn bijvoorbeeld niet meegenomen. Daarnaast doen slachtoffers uit schaamte niet altijd aangifte of melden ze dit. "Er worden héél veel slachtoffers van datingfraude, maar bijna niemand durft er voor uit te komen omdat ze zich schamen", zegt Jolise Stol, beleidsmedewerker bij Slachtofferhulp Nederland.

"We zien vaak dat er hele criminele netwerken achter zitten. Soms ook uit landen in Afrika. Dat maakt ook dat de pakkans van de dader vrij klein is", aldus Stol. Ze roept slachtoffers op om zich uit te spreken en hulp te zoeken. "Zo bieden wij bijvoorbeeld lotgenotencontact, waarbij je anderen kan spreken die hetzelfde hebben meegemaakt. Deze herkenning en erkenning, weten dat je niet alleen bent, kan helpen."

Jolise waarschuwt ook voor victim blaming, waarbij mensen naar het slachtoffer wijzen. "Oordeel niet te snel. Oplichters gaan steeds gewiekster te werk. Iemand is niet bewust slachtoffer. Er is hier maar één iemand fout, en dat is de persoon aan de andere kant van de lijn. Door te snel oordelen ligt namelijk ook een tweede gevaar op de loer: victim blaming."

Doordat mensen de schuld bij het slachtoffer leggen worden ze zo nog een keer slachtoffer, merkt Jolise op. "Dat kan grote gevolgen hebben, omdat slachtoffers zich niet meer gehoord of gesteund voelen. In het ergste geval kunnen ze in sociale isolatie komen of psychische problemen krijgen.”

Volgens de Fraudehelpdesk gaan oplichters steeds geraffineerder te werk. Werd er in het verleden nog vaak om financiële hulp gevraagd, nu stellen de oplichters hoe ze door beleggen zelf rijk zijn geworden. Slachtoffers worden zo bijvoorbeeld verleid om in een niet bestaand fonds te beleggen. Om datingfraude te herkennen zijn het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Slachtofferhulp Nederland, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Fraudehelpdesk een nieuwe publiekscampagne gestart.