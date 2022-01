Publiekscampagne laat slachtoffers van cybercrime hun verhaal doen

Het is belangrijk dat slachtoffers van cybercrime hun verhaal kunnen doen en daarom zijn 26 Nederlandse gemeenten, het Openbaar Ministerie, politie, Slachtofferhulp Nederland, Saxion Hogeschool en Noord-Holland Samen Veilig een publiekscampagne gestart. Via de website slachtofferspreekt.nl kunnen mensen die bijvoorbeeld slachtoffer van datingfraude of WhatsAppfraude zijn geworden hun verhaal doen.

De verhalen van slachtoffers worden vervolgens met de media gedeeld, om zo anderen te waarschuwen. "Dit zijn geen verhalen die je op een feestje vertelt en rustig aan gaat geven dat je 15.000 euro hebt over gemaakt, omdat je in je eigen beleving zo oenig hebt kunnen zijn om erin te trappen", zegt Marieke Verhagen van het Noord-Holland Samen Veilig’ in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Verhagen willen veel burgers via slachtofferspreekt.nl hun ervaringen en verhaal kwijt. Wie bij de website aanklopt wordt begeleid door een communicatieadviseur om zijn of haar verhaal "tot zijn recht te laten komen" in de media. Slachtoffers worden in dit gehele proces begeleid. Het is echter ook mogelijk om anoniem verhaal te doen.

Verhagen merkt op dat mensen meestal niet weten dat cybercrime ook mensen in hun omgeving kan raken. "Mensen zeggen: jeetje, hem is het ook overkomen. Dan kan het ook bij mij gebeuren." Zo las een vrouw in Den-Haag in de Telegraaf over datingfraude en kwam zo tot de ontdekking dat ze zelf ook met een soortgelijke fraudeur contact had. Hierdoor werd voorkomen dat ze hem geld overmaakte. Dit jaar zal slachtofferspreekt.nl ook worden voorzien van tips om fraude te herkennen.