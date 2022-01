Mixtape-website DatPiff lekt gegevens 7,5 miljoen gebruikers

DatPiff, een online distributieplatform voor mixtapes, heeft de gegevens van 7,5 miljoen gebruikers gelekt, die nu op internet te koop worden aangeboden. Naast e-mailadressen bevat de aangeboden data ook gekraakte wachtwoordhashes, gebruikersnamen en securityvragen en antwoorden.

De wachtwoorden waren voorzien van een statische salt en gehasht via het zwakke MD5-algoritme en zijn na de diefstal gekraakt. De e-mailadressen zijn aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned toegevoegd. Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of hun gegevens in bekende datalekken voorkomen. Van de 7,5 miljoen toegevoegde e-mailadressen was 81 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.