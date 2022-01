Belgische overheid investeert 78 miljoen extra in cybersecurity

De Belgische overheid gaat 78 miljoen extra investeren in cybersecurity, zo heeft de Belgische premier Alexander De Croo in de krant La Dernière Heure laten weten. België zal volgens De Croo meer dan een half miljard euro investeren in de digitalisering van de federale overheid.

Er gaat nog eens honderd miljoen euro naar de regio's voor de ontwikkeling van de vereiste infrastructuur, zoals de uitrol van glasvezel en 5G. "En we zijn van plan om 78 miljoen euro extra te investeren in cyberbeveiliging”, aldus de premier. Die stelt dat het beveiligen van de vitale infrastructuur en gegevens de kern van elke digitale strategie moeten zijn.

De Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder stelt dat ook voor de strijdkrachten de grootste dreiging digitaal is. "Het enige dat je nodig hebt is een computer, een internetverbinding en een profiel met veel toegevoegde waarde”, laat ze weten. Het Belgische leger zal daarom vijftig miljoen euro extra investeren in de aanschaf van materieel, de versterking van de infrastructuur en de beveiliging van de installaties, zo meldt het Belgische persbureau Belga.