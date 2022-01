Fraudehelpdesk start campagne om 2FA voor WhatsApp in te schakelen

De Fraudehelpdesk start vandaag een campagne om ervoor te zorgen dat mensen tweefactorauthenticatie (2FA) voor hun WhatsApp-account in schakelen. Dit moet voorkomen dat kwaadwillenden het account kunnen overnemen. De campagne wordt ondersteund door WhatsApp-eigenaar Meta.

Om een account te bevestigen verstuurt WhatsApp via sms een zescijferige verificatiecode. Criminelen vragen in naam van het slachtoffer deze verificatiecode op, waarna die de code op zijn telefoon ontvangt. Vervolgens wordt het slachtoffer door de criminelen via WhatsApp of telefonisch benaderd dat hij per ongeluk een code heeft ontvangen die eigenlijk voor iemand anders was bedoeld.

Zo doen de oplichters zich bijvoorbeeld voor als een koper op een marktplaats die per ongeluk de code naar een verkeerd nummer heeft laten sturen. De crimineel vraagt dan of het slachtoffer de ontvangen code kan doorsturen. Ook is het mogelijk de code te bemachtigen via de voicemail van de telefoon van de WhatsApp-gebruiker, wanneer deze niet voldoende is beveiligd. Met de verkregen verificatiecode kunnen criminelen het WhatsApp-account overnemen en bijvoorbeeld gebruiken voor WhatsAppfraude.

Vorig jaar ontving de Fraudehelpdesk honderdvijftig meldingen van overgenomen WhatsApp-accounts. Met de campagne ‘Voer je gesprekken achter slot en grendel’, die financieel door Meta is mogelijk gemaakt, moet dit worden voorkomen. Zo wordt gebruikers uitgelegd hoe ze 2FA voor hun WhatsApp-account kunnen inschakelen en hoe gekaapte accounts zijn terug te krijgen.