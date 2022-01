Honderd websites Sotheby’s via Brightcove-videoplayer besmet met malware

Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum in Den Haag heeft een missie: de Nederlandse samenleving weerbaarder maken in het digitale domein. Als adviseur cybersecurity vervul jij een sleutelrol in het realiseren van deze missie. Jij neemt het voortouw in adviesactiviteiten en schakelt op nationaal en internationaal niveau met onze partners.