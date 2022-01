Datalek Maxima Medisch Centrum door op straat gevonden loopbriefje

Het datalek bij het Maxima Medisch Centrum is ontstaan door een op straat gevonden loopbriefje, zo laat het ziekenhuis in een update over het incident weten. Vorige week meldde het ziekenhuis dat het van een anoniem iemand een datalekmelding had ontvangen. Deze persoon had naar eigen zeggen een overzicht met patiëntgegevens in handen gekregen. Daarop deed het Maxima Medisch Centrum melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De anonieme melder heeft meer details met het ziekenhuis gedeeld en stelt dat het om een op straat gevonden loopbriefje gaat. Daarop staan naam, geboortedatum, patiëntnummer en enkele medische gegevens van in totaal dertien patiënten. Er staan geen Burgerservicenummers of adresgegevens op het document. De melder heeft het ziekenhuis schriftelijk laten weten dat de informatie niet verder is gedeeld en het briefje is vernietigd.

Alle betrokken patiënten en/of familie zijn inmiddels geïnformeerd. Naast een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens is ook Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ingelicht. Het ziekenhuis stelt afsluitend dat het alles in het werk zal stellen om herhaling van een soortgelijk datalek te voorkomen.