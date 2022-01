FlexBooker lekt privégegevens van ruim 3,7 miljoen gebruikers

FlexBooker, een online oplossing voor het beheer van afspraken, heeft de privégegevens van ruim 3,7 miljoen gebruikers gelekt, die nu op internet worden aangeboden. Via FlexBooker kunnen bedrijven en organisaties afspraken met klanten, gebruikers en medewerkers inplannen.

Vorige maand kreeg de website met een datalek te maken waarbij data van meer dan 3,75 miljoen gebruikers werd buitgemaakt. Het gaat onder andere om e-mailadressen, namen, telefoonnummers en voor een klein aantal accounts ook wachtwoordhashes en gedeeltelijke creditcarddata. De gegevens konden door een gecompromitteerd AWS-account worden gestolen en worden nu op internet verhandeld.

De gestolen e-mailadressen zijn aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned toegevoegd. Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of hun gegevens in bekende datalekken voorkomen. Van de meer dan 3,75 miljoen toegevoegde e-mailadressen was 69 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.