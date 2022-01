Zwitsers leger verbiedt gebruik van WhatsApp, Telegram en Signal

Militairen in het Zwitserse leger mogen tijdens hun dienst geen gebruikmaken van WhatsApp, Telegram, Signal en andere chatapps op hun privételefoon. Alleen het gebruik van de Zwitserse berichtendienst Threema is nog toegestaan, zo meldt de Zwitserse krant Tages-Anzeiger en is door een woordvoerder van het leger tegenover persbureau AFP bevestigd.

Het verbod op andere chatapps is op grond van beveiligingsredenen genomen en werd eind december richting de militaire top gecommuniceerd. Ook plaatste het Zwitserse leger een bericht op Facebook waarin het laat weten dat militairen voortaan via Threema kunnen communiceren, waarbij er geen "digitale sporen" worden achtergelaten, aldus de aankondiging.

Threema is een end-to-end versleutelde app die zonder het opgeven van een telefoonnummer en e-mailadres is te gebruiken, wat volgens de ontwikkelaars "volledige anonimiteit" voor gebruikers moet bieden. Ook zou de app weinig metadata genereren en opslaan. Uit een onlangs verschenen FBI-document blijkt dat Threema inderdaad weinige metadata genereert.

In tegenstelling tot veel andere chatapps moet voor Threema worden betaald. De app kost 3,99 euro voor eindgebruikers. Er zijn echter ook oplossingen voor bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen. Binnen de Zwitserse overheid wordt al gebruikgemaakt van Threema. De chatapp claimt tien miljoen gebruikers te hebben.