Avira onder vuur over toevoegen van cryptominer aan virusscanner

Antivirusbedrijf Avira is onder vuur komen te liggen over een cryptominer die het maanden geleden aan de eigen antivirussoftware toevoegde en standaard staat uitgeschakeld. Vorig jaar oktober kondigde Avira aan dat het een nieuwe feature aan de virusscanner had toegevoegd genaamd Avira Crypto. Via deze cryptominer, bij de lancering alleen beschikbaar voor gebruikers in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk, wordt de rekenkracht van de computer gebruikt voor het delven van cryptovaluta.

Avira brengt hiervoor kosten in rekening, namelijk vijftien procent van de gedolven cryptovaluta. Gebruikers moeten de feature zelf inschakelen. Dit weekend kwam it-journalist Brian Krebs met een artikel over de cryptominer, waarna Avira door Twitteraars en lezers van Hacker News onder vuur kwam te liggen. Zo wordt de feature "crimineel" en "hebzuchtig" genoemd. Ook zeggen mensen dat ze Avira voortaan links laten liggen.

Eerder kwam ook NortonLifeLock onder vuur te liggen vanwege het toevoegen van een cryptominer aan de antivirussoftware. Sommige virusscanners beschouwen een onderdeel van deze cryptominer als kwaadaardig of potentieel ongewenste software. Eind 2020 werd Avira nog voor een bedrag van 360 miljoen dollar door NortonLifeLock overgenomen. Of Avira van dezelfde cryptominer gebruikmaakt is onbekend. Ook heeft het antivirusbedrijf nog niet gereageerd op de ontstane commotie.