Telecomproviders blokkeren toegang tot iCloud Private Relay in VK en VS

Telecomproviders in zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten zijn begonnen met het blokkeren van de toegang van iPhone-gebruikers tot Apples iCloud Private Relay. Private Relay is een dienst die ervoor zorgt dat het verkeer van Safari-gebruikers via twee gescheiden internet-relays loopt.

De eerste relay geeft de gebruiker volgens Apple een "anoniem ip-adres" dat aan hun regio is gebonden. De tweede relay ontsleutelt het webadres dat de gebruiker wil bezoeken. Door deze scheiding wordt de privacy van gebruikers beschermd omdat er geen entiteit is die zowel de gebruiker kan identificeren als weet welke website hij bezoekt. Verder stelt Apple dat het zelf ook de browsegegevens van gebruikers niet kan zien en Private Relay daarom geen vpn-dienst is.

The Daily Telegraph meldde afgelopen zondag dat telecomproviders zoals Vodafone, Telefonica, Orange en T-Mobile in een brief kritiek hadden geuit op Private Relay. De providers stellen dat Apples dienst ervoor zorgt ze geen toegang tot netwerkgegevens en metdata krijgen, wat gevolgen heeft voor het beheer van telecomnetwerken. Verder zou Private Relay diensten ondermijnen die internetgebruikers tegen schadelijke content moeten beschermen. Ook claimen de telecomproviders dat Apples dienst een bedreiging voor de Europese digitale soevereiniteit vormt.

9to5Mac laat weten dat telecomproviders T-Mobile en EE inmiddels zijn begonnen om iCloud Private Relay bij Britse klanten te blokkeren, wat ook wordt gemeld door EE-klanten. T-Mobile heeft dit beleid ook in de Verenigde Staten doorgevoerd. In een verklaring bevestigt T-Mobile dit, maar stelt dat de blokkade alleen geldt voor klanten die van contentfiltering gebruikmaken, zoals ouderlijk toezicht. Veel klanten bij wie T-Mobile Private Relay blokkeert zeggen hier echter geen gebruik van te maken.