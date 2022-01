NSA ontdekt wederom kritieke kwetsbaarheid in Exchange Server

De Amerikaanse geheime dienst heeft wederom een kritieke kwetsbaarheid in Exchange ontdekt waardoor het mogelijk is om servers over te nemen. Microsoft heeft gisterenavond beveiligingsupdates uitgebracht en roept organisaties op om die meteen te installeren.

Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2022-21846, is niet direct vanaf het internet te misbruiken. In plaats daarvan zou een aanvaller al toegang tot het netwerk van de Exchange-server moeten hebben. Naast aanvallers die al toegang tot het netwerk hebben zou het beveiligingslek ook door insiders zijn te misbruiken. Vervolgens is remote code execution mogelijk en kan de server worden afgenomen.

De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 met een 9.0 beoordeeld en Microsoft verwacht dat misbruik waarschijnlijk is. Het is niet voor het eerst dat de NSA kwetsbaarheden in Microsoft Exchange Server vindt. Vorig jaar rapporteerde de Amerikaanse geheime dienst drie beveiligingslekken in Microsofts mailserversoftware aan het techbedrijf.

Naast het door de NSA ontdekte lek heeft Microsoft ook twee andere kwetsbaarheden in Exchange verholpen die remote code execution mogelijk maken. Deze lekken hebben ook een impactscore van 9.0, maar zijn als "important" beoordeeld. Het gaat om CVE-2022-21855 en CVE-2022-21969. De kwetsbaarheden zijn aanwezig in Exchange Server 2013, 2016 en 2019. Microsoft is naar eigen zeggen nog niet bekend met misbruik van de kwetsbaarheden maar adviseert de patches meteen te installeren.