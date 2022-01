Microsoft komt met nieuw notificatiesysteem voor beveiligingsupdates

Microsoft komt met een nieuw notificatiesysteem om gebruikers en bedrijven over beveiligingsupdates te informeren. Wie via e-mail informatie over nieuwe patches en kwetsbaarheden wilde ontvangen had voorheen altijd een Live ID nodig. Dat gaat nu veranderen, aangezien gebruikers nu ook zonder Live ID een profiel kunnen aanmaken.

Verder is het mogelijk om binnen het overzicht van beveiligingsupdates instellingen te maken. Verder zullen notificaties meer geautomatiseerd en gestroomlijnd worden, aldus Microsoft. Daarbij stapt het techbedrijf over op een geheel nieuw notificatiesysteem. Deze migratie zal in drie fases plaatsvinden, zo is een blogposting aangekondigd.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om te worden geïnformeerd wanneer er een nieuwe kwetsbaarheid of grote aanpassing aan de Security Update Guide wordt toegevoegd en in het geval van kleinere aanpassingen. Fase één, waarbij gebruikers zich voor nieuwe notificaties kunnen aanmelden, is nu beschikbaar. De volgende fase, waarbij notificaties vanaf het oude en nieuwe systeem worden verstuurd, vindt volgende maand plaats.

Uiteindelijk zal het oude notificatiesysteem worden uitgefaseerd. Wanneer dit precies zal zijn is nog onbekend. Microsoft zegt dat het pas zal overstappen wanneer voldoende mensen de nieuwe notificaties ontvangen.