Politie lanceert 112NL-app die burgers met meldkamer laat communiceren

De politie lanceert vandaag een speciale app waarmee mensen de meldkamer kunnen bereiken, ook als ze de Nederlandse of Engelse taal niet beheersen of niet goed kunnen horen of spreken. De 112NL-app is voorzien van een vertaalfunctie die 109 verschillende talen ondersteunt. Via de app kan contact worden gemaakt met een meldkamer in Nederland, waarbij de gebruiker kan aangeven in welke taal hij wil communiceren.

Indien nodig kan de centralist een chatgesprek starten waarbij de aanwezige vertaalfunctie wordt gebruikt. Verder is het mogelijk om binnen de app persoonlijke kenmerken aan te geven, die bij een melding worden meegestuurd aan de meldkamer. Daarnaast wordt de locatie van de melder automatisch met de meldkamer gedeeld. De politie is van plan om de app verder door te ontwikkelen. Zo zal die worden uitgebreid met de mogelijkheid om beeld en videomateriaal mee te sturen en wordt een "ik-kan-niet-praten-knop" toegevoegd.