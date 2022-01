CoronaCheck-app en Coronatest.nl zorgen voor sterke stijging DigiD-gebruik

De CoronaCheck-app en de website Coronatest.nl hebben afgelopen jaar voor een sterke stijging van het gebruik van DigiD gezorgd. Vorig jaar werd er in totaal 545 miljoen keer via DigiD ingelogd, tegenover 402 miljoen keer in 2020. In de helft van de gevallen vond het inloggen plaats via de DigiD-app. Volgens DigiD-aanbieder Logius maken inmiddels bijna elf miljoen mensen gebruik van de DigiD-app.

Via de CoronaCheck-app kunnen burgers aangeven of ze zijn gevaccineerd, getest of genezen van corona. Gebruikers kunnen door middel van DigiD hun vaccinatiegegevens in de app ophalen en zo een qr-code genereren om bijvoorbeeld toegang tot locaties te krijgen. Ook bij Coronatest.nl, waar burgers een coronatest of vaccinatieafspraak kunnen inplannen of hun uitslag kunnen opvragen, wordt met DigiD gewerkt.

Inloggen via DigiD-app

Volgens Logius zal het belang van de DigiD-app de komende jaren toenemen, omdat steeds meer organisaties tweefactorauthenticatie bij het inloggen zullen vereisen. Daarnaast zal in de zorg vaker de ID-check, die alleen via de DigiD-app kan worden toegevoegd, vereist worden bij inloggen. Via de DigiD-app kunnen gebruikers een eenmalige controle van hun identiteitsbewijs (ID-check) aan de app toevoegen. Iets dat door zes miljoen mensen is gedaan. Volgens Logius geeft deze ID-check organisaties meer zekerheid dat de juiste persoon inlogt.

De overheidsinstantie onderzoekt op dit moment hoe gebruikers zonder smartphone meegenomen kunnen worden in deze ontwikkeling. Bijvoorbeeld door in te loggen vanaf alleen een computer op hetzelfde betrouwbaarheidsniveau als de ID-check. Hetzelfde geldt voor mensen die niet beschikken over Nederlandse identiteitsdocumenten die nodig zijn om de ID-check toe te voegen.