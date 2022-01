Belgisch ministerie van Defensie nog altijd niet hersteld van Log4j-aanval

Het Belgische ministerie van Defensie is een maand nadat het getroffen werd door een Log4j-aanval nog altijd niet volledig hersteld. Na vier weken is het wel weer mogelijk om met de buitenwereld te mailen, maar HR-toepassingen en het opzoeken van informatie op internet zijn nog altijd niet beschikbaar, zo melden Het Belang van Limburg en De Morgen.

"Het netwerk van Defensie is inderdaad een hele tijd afgesloten van het internet", zo laat een woordvoerder van het ministerie weten. "Dat was nodig om te kunnen controleren of alles veilig was. Sinds dinsdagmiddag kunnen er weer mails naar buiten worden gestuurd." Het volledige herstel van het externe e-mailverkeer zou 12 februari moeten zijn afgerond. "We willen wel benadrukken dat de aanval nooit een impact heeft gehad op het operationele niveau", laat de woordvoerder verder weten. "Die communicatie verloopt via andere kanalen."

De kwetsbaarheid in Log4j werd op 9 december openbaar en er verschenen sindsdien updates en mitigatiemaatregelen om het probleem te verhelpen. Het Belgische Centrum voor Cybersecurity waarschuwde op 13 december - drie dagen voor de aanval op Defensie - voor de kwetsbaarheid. Details over hoe het ministerie slachtoffer kon worden ontbreken. "Defensie zal in dit stadium geen verdere informatie geven", liet een woordvoerder vorige maand weten. Wie erachter de aanval zit is onbekend.