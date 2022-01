Pwn2Own looft 600.000 dollar uit voor remote aanval op Tesla-auto's

De internationale hackwedstrijd Pwn2Own wordt dit jaar voor de vijftiende keer georganiseerd en de hoofdprijs is te verdienen met een remote aanval op een Tesla Model 3 of Model S. Voor een succesvolle aanval via de tuner, wifi, bluetooth of de data-modem, waarbij bijvoorbeeld de autopiloot wordt gecompromitteerd, is maximaal 600.000 dollar en een nieuwe Tesla te verdienen. Het is de op een na hoogste beloning in de geschiedenis van Pwn2Own.

Tijdens de hackwedstrijd worden onderzoekers beloond voor het demonstreren van onbekende kwetsbaarheden in veelgebruikte producten. In 2019 werden voor het eerst ook auto's als onderdeel toegevoegd. Andere hoge beloningen zijn dit jaar te verdienen met kwetsbaarheden in Microsoft Hyper-V Client (250.000 dollar), Exchange Server (200.000 dollar), Windows RDP (200.000 dollar), Chrome en Edge (beide 150.000 dollar) en Zoom en Microsoft Teams (beide 150.000 dollar).

Gedemonstreerde beveiligingslekken worden met de betreffende leverancier gedeeld, zodat die een beveiligingsupdate kan ontwikkelen. Pwn2Own, dat wordt georganiseerd door het Zero Day Initiative, vindt dit jaar plaats van 18 tot en met 20 mei in Vancouver.