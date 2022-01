Amerikaanse gevangenen mogen door ransomware-aanval cel niet verlaten

Gevangenen van een Amerikaanse gevangenis mochten vorige week vanwege een ransomware-aanval hun cel niet verlaten en de problemen zijn nog altijd niet verholpen, zo liet het verantwoordelijke county gisterenavond op Twitter weten. Bernalillo County werd op 5 januari het slachtoffer van een ransomware-aanval waardoor het countybestuur zich genoodzaakt zag alle systemen offline te halen.

De aanval had ook gevolgen voor het Metropolitan Detention Center. Op de dag van de aanval bleken de automatische deurmechanismes niet meer te werken, waardoor de celdeuren alleen handmatig waren te openen. Later die dag werd dit probleem opgelost. Het grootste probleem was echter de uitval van camera's. Door de aanval hebben gevangenismedewerkers geen toegang meer tot de beveiligingscamera's, zo blijkt uit een verklaring van het county.

Daarop werd besloten om tijdelijk een "lockdown" in de gevangenis in te stellen, waardoor gevangenen alleen maar voor medische redenen hun cel mogen verlaten. Vanwege het uitgevallen cameratoezicht werd ook besloten om geen bezoekers meer toe te laten. Een situatie die op 8 januari nog steeds speelde. De problemen gaan echter verder dan alleen de gevangenis in Bernalillo County. Onder andere vastgoedtransacties, registraties voor de verkiezingen en het afgeven van huwelijkslicenties zijn door de aanval niet in het county mogelijk.

Vandaag zou er een vergadering van de adviesraad van de lokale politie plaatsvinden, maar die is naar volgende maand verplaatst omdat de problemen met de ransomware-aanval nog altijd niet zijn verholpen, zo meldde het countybestuur gisterenavond op Twitter.