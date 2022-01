Versleutelde maildienst ProtonMail was slachtoffer van DKIM replay-aanval

Versleutelde e-maildienst ProtonMail was vorige maand slachtoffer van een DKIM replay-aanval die er uiteindelijk voor zorgde dat legitieme e-mail van gebruikers door Gmail voor spam werd aangezien. Volgens ProtonMail was het slachtoffer van een DKIM replay-aanval waarbij er misbruik werd gemaakt van een kwetsbaarheid in het anti-spamsysteem van Gmail.

Bij de replay-aanval van december werd één enkel spambericht verstuurd via ProtonMail opnieuw verstuurd naar Gmail-gebruikers om zo de reputatie van ProtonMail te misbruiken en Googles anti-spammaatregelen te omzeilen. Op een gegeven moment was 98 procent van de e-mails die Gmail ontving en claimden van ProtonMail afkomstig te zijn in werkelijkheid spam. "Dit hield in dat de spammers een hoeveelheid e-mail verstuurden die gelijkstond aan vijftig keer het normale uitgaande verkeer naar Google", aldus Bart Butler van ProtonMail.

Met DKIM kan de domeinnaamhouder aangeven met welke sleutel e-mailberichten moeten zijn gesigneerd. Verzendende mailservers ondertekenen alle uitgaande e-mail namens deze domeinnaam met deze sleutel. Ontvangende mailservers kunnen met behulp van de publieke sleutel in het DKIM-record controleren of de e-mail door een geautoriseerde partij is verzonden.

"Maar het DKIM-domein in de digitale handtekening kan verschillen van de degene in de From-header in het bericht zelf. Wanneer de DKIM-handtekening is geverifieerd, bevestigt dit alleen dat het bericht via de mailserver is gegaan van het signerende domein en sindsdien niet is aangepast, niet dat het bericht afkomstig is van waar het beweert vandaan te komen", zegt Butler.

Om te controleren dat het domein in de From-header het bericht verstuurde wordt DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) gebruikt. Om aan de DMARC-controle te voldoen is er het Sender Policy Framework (SPF) of DKIM. Dat de DKIM replay-aanval werkte en Gmail de opnieuw verstuurde spamberichten als "geauthenticeerd" beschouwde kwam door het feit dat DMARC een check van DKIM of SPF vereist, niet van beide, gaat Butler verder.

"Het opnieuw verstuurde bericht had een geldige DKIM-handtekening van protonmail.com, wat inhield dat het aan DMARC voldeed. Dit bericht werd genoeg keren opnieuw verstuurd dat het de domeinreputatie van protonmail.com binnen Gmail beïnvloedde, en uiteindelijk laag genoeg werd dat het de bezorging van legitieme mail raakte."

Hierop besloot ProtonMail de DKIM-keys te roteren om zo te voorkomen dat de spamberichten door de DKIM-controle kwamen. Tevens werd Google gewaarschuwd dat een oplossing aan het spamfilter van Gmail toevoegde, waardoor legitieme e-mails waar aankwamen. Afsluitend geeft Butler verschillende adviezen, zoals het instellen van SPF, DKIM en DMARC en het regelmatig roteren van DKIM-keys.