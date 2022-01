Autoriteit Persoonsgegevens wijst op mogelijk verbod Google Analytics

Het gebruik van Google Analytics is mogelijk binnenkort in Nederland verboden, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar aanleiding van de uitspraak van de Oostenrijkse privacytoezichthouder. Gisteren stelde de Datenschutzbehörde (DSB) dat het gebruik van Googles statistiekenprogramma in strijd met de AVG is. Volgens de DSB wordt erbij het gebruik van Google Analytics persoonlijke data naar Google in de Verenigde Staten verstuurd, waaronder user identifiers, ip-adressen en browserparameters

De uitspraak van de Oostenrijkse privacytoezichthouder volgde op een klacht van privacyorganisatie noyb. De organisatie, opgericht door privacyactivist Max Schrems, heeft bij privacytoezichthouders in heel de Europese Unie klachten over onder andere Google Analytics ingediend. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens heeft twee klachten over het gebruik van Google Analytics in Nederland ontvangen en is daarop een onderzoek gestart.

Op dit moment gelden er verschillende regels voor het gebruik van Googles statistiekenprogramma. "Gebruikt u Google Analytics, dan verwerkt u met de analytische cookies persoonsgegevens van uw websitebezoekers. Dat heeft dus gevolgen voor hun privacy. U moet hierbij in principe zowel voldoen aan de Telecommunicatiewet (uw bezoekers informeren en om toestemming vragen) als aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)", zo laat de AP weten.

De onderzoeken van de Nederlandse privacytoezichthouder lopen nog en zullen begin dit jaar worden afgerond. Pas dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens zeggen of Google Analytics is toegestaan of niet. De Nederlandse privacytoezichthouder heeft echter op de informatiepagina over cookies een waarschuwing geplaatst: "Let op: gebruik Google Analytics mogelijk binnenkort niet toegestaan." Noyb stelde gisteren al dat de uitspraak van de DSB gevolgen voor heel veel websites in de EU zal hebben.