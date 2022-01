Google reageert op mogelijk verbod Analytics na uitspraak toezichthouder

Allemaal hardstikke goede punten die Google ook heeft aangegeven bij de Oostenrijkste toezichthouder. Die heeft al deze punten gewogen en daarna aan de kant geschoven omdat het niks te maken heeft met de kern van de overtreding: de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS zonder passende waarborgen.



Het laat zien hoe fundamenteel verschillende de wetgeving in de EU is tegenover die van de VS. Met als gevolg dat Google hier zelf helemaal niks aan kan doen maar afhankelijk is van wetswijzigingen in de VS. En in de tussentijd kunnen EU organisaties geen gebruik maken meer van alle Google diensten...



(Geen zorgen, je persoonlijke Google account loopt geen gevaar. Immers kies je er zelf voor om je data naar [strike]de NSA[/strike] Google op te sturen. Chapter V is, volgens de EDPB althans, dan niet van toepassing.)



Hopelijk gaat niemand denken dat ze met een van deze 'anonimisatie' opties wél gaan voldoen aan de wet...