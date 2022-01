Gemeente Den Haag organiseert Week van de Digitale Ethiek

De Gemeente Den Haag organiseert eind januari de Week van de Digitale Ethiek die gaat over het beschermen van persoonlijke gegevens op internet en de relatie tussen burger en digitale overheid. Via workshops, debatten, kennisgesprekken en stadswandelingen krijgen deelnemers informatie over de manier hoe de gemeente omgaat met gegevens van inwoners en waarvoor die worden gebruikt.

"Digitale ethiek betekent op een veilige en fatsoenlijke manier omgaan met gegevens via internet, zoals e-mailadressen, bankrekeningnummers of huisadressen. Daarnaast houdt digitale ethiek in dat gegevens goed worden beschermd en dat bedrijven niet zomaar om gegevens vragen die ze niet nodig hebben", zo laat de gemeente weten.

Naast de werkwijze van de gemeente zelf is er ook aandacht voor andere privacy-onderwerpen, zoals het gebruik van persoonsgegevens door Facebook, het filmen van bezoekers door winkels en hoe internetgebruikers hun eigen gegevens beter kunnen beschermen. Volgens de gemeente weten veel mensen en bedrijven niet waar hun data voor wordt gebruikt en wat de risico’s zijn. Daarover wil Den Haag naar eigen zeggen in gesprek gaan met elkaar, om zo meer bewustwording te creëren.

De gemeente Den Haag organiseert de Week van de Digitale Ethiek, die plaatsvindt van 24 tot en met 28 januari, samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), You are Your profile Foundation, Wish Will Way Foundation en onderzoekscentrum Waag.