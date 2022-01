Britse politie toont waarschuwing aan scholieren die naar ddos-diensten zoeken

De Britse politie is in samenwerking met een internetprovider voor onderwijsinstellingen een nieuw initiatief gestart waarbij scholieren die vanaf het schoolwerk naar ddos-diensten zoeken een waarschuwing te zien krijgen. Volgens de National Cyber Crime Unit van het Britse National Crime Agency is het aantal ddos-aanvallen op schoolnetwerken en -websites sinds de coronapandemie meer dan verdubbeld.

Sommige van de leerlingen die in 2019 en 2020 ddos-aanvallen uitvoerden waren negen jaar oud. De gemiddelde leeftijd bedraagt vijftien jaar. Om ervoor te zorgen dat scholieren zich hier niet mee bezighouden is nu een nieuw initiatief gestart. Voorheen kregen scholieren die vanaf het schoolnetwerk naar ddos-diensten zochten een melding te zien dat de betreffende pagina was geblokkeerd.

In samenwerking met internetprovider Schools Broadband wordt er nu een waarschuwing getoond en een verwijzing naar het "Cyber Choices" programma, dat probeert om Britse kinderen hun cybervaardigheden op een goede manier te laten inzetten. Volgens de National Cyber Crime Unit heeft het initiatief er tijdens de testperiode voor gezorgd dat het aantal zoekopdrachten naar ddos-aandiensten sterk is afgenomen. Het initiatief wordt nu naar meer dan tweeduizend scholen uitgerold, gevolgd door meer scholen in het land.