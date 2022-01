Supermarktketen Southern Co-op gebruikt camera's met gezichtsherkenning in VK

Supermarktketen Southern Co-operative gebruikt in tientallen Britse winkels camera's met gezichtsherkenning om naar eigen zeggen personeel en klanten te beschermen. Klanten worden echter niet altijd duidelijk voor het filmen gewaarschuwd. Daarnaast maakt de supermarktketen gebruik van camera's van het Chinese bedrijf Hikvision, zo melden website IPVM en The Mail on Sunday.

IPVM ontdekte dat bij negen supermarkten er één was zonder zichtbare waarschuwing bij het betreden van de winkel. Zeven andere hadden een kleine en vaak verborgen waarschuwing. De Britse privacytoezichthouder stelt dat bij live gezichtsherkenning waarschuwingsborden duidelijk zichtbaar moeten zijn bij het betreden van het gebied in kwestie.

Gezichtsherkenningsbedrijf Facewatch verzorgt het systeem bij Southern Co-op. Afbeeldingen van "subjects of interest" worden voor een periode van twee jaar bewaard. Eerder uitte burgerrechtenbeweging Big Brother Watch felle kritiek op het systeem. "Het groeiende gebruik van Orwelliaanse gezichtsherkenningssurveillance door Co-op schendt de rechten van klanten en moet dringend worden gestopt", aldus directeur Silkie Carlo. Ook privacyorganisatie Privacy International heeft de nodige zorgen over de surveillance.