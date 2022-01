Vpn-provider VPNLab tijdens internationale politieoperatie offline gehaald

Als ervaren security officer ken je de gevaren van cybercrime én de kracht van security-bewustzijn. Tijd om je kennis en kunde in te zetten in een dynamisch fintech-bedrijf. Bij TKP krijg je alle kansen in een omgeving waar veel verandert: een nieuw pensioen-stelsel, digitale dienstverlening en informatie-beveiliging die topprioriteit heeft.