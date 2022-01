"Servers Belgisch ministerie van Defensie nog steeds offline na Log4j-aanval"

Meerdere servers van het Belgische ministerie van Defensie zijn na de Log4j-aanval van 16 december nog steeds offline en het herstel zal nog tot februari duren, zo meldt de Belgische krant De Morgen op basis van een bron binnen de militaire inlichtingendienst ADIV.

Vorige week werd bekend dat het ministerie na vier weken weer met de buitenwereld kan mailen. HR-toepassingen en het opzoeken van informatie op internet zijn nog altijd niet beschikbaar. "We zullen nog tot februari bezig zijn met de opkuis. De belangrijkste servers zijn weer online, maar lang niet allemaal. Zo werkt het hr-systeem nog niet. Tot de heropstart klaar is, kun je weinig zeggen. Ook al omdat we nog niet weten welke server als eerste is gehackt. Die geeft je informatie over het begin van de aanval", aldus de bron.

Volgens De Morgen lijkt de schade van de aanval zelf relatief beperkt te zijn. Vooralsnog is een handvol besmette servers gevonden. Het gaat onder andere om de webservers voor de websites van het Belgische leger en ADIV. De militaire geheime dienst denk dat het om een opzettelijke verstoringsoperatie gaat. Het is nog altijd de vraag hoe de aanvallers konden toeslaan. Het Belgische Centrum voor Cybersecurity (CCB) waarschuwde op 13 december voor de Log4j-kwetsbaarheid, drie dagen voor de aanval.