Topambtenaar: overheid moet ingrijpen bij uitwassen digitalisering

De overheid moet gericht ingrijpen bij uitwassen van de digitalisering, zoals vendor lock-in en marktmacht, maar hier komen ook verschillende uitdagingen bij kijken. Dat stelt secretaris-generaal Lidewijde Ongering van het ministerie van Economische Zaken in haar jaarlijkse nieuwjaarsartikel in Economisch Statistische Berichten (ESB).

"De maatschappelijke impact van digitalisering wordt steeds zichtbaarder, en men kijkt naar de overheid voor een passend antwoord", stelt Ongering. "Met name waar er zich negatieve gevolgen aftekenen en er pijnlijke keuzes nodig zijn, wordt er om regie van de overheid gevraagd." Volgens de secretaris-generaal is het de uitdaging om regelgeving doeltreffend en doelgericht in te zetten maar tegelijkertijd ruimte te laten om de voordelen van de digitalisering te blijven benutten.

Zo moet er handhaving en toezicht komen, zonder dat dit met grote kosten gepaard gaat. Eerder kondigde het kabinet de komst van een algoritmetoezichthouder aan. Hiervoor is echter aanzienlijke capaciteit en kennis nodig, terwijl toezichthouders nu al kampen met capaciteitsproblemen, merkt Ongering op.

Een andere uitdaging is de toekomstbestendigheid van regels. Digitale innovaties volgen elkaar snel op, waardoor het beleid al gauw achterloopt. Om op deze veranderingen in te kunnen spelen is het daarnaast belangrijk dat de overheid zelf genoeg kennis in huis heeft over de impact van nieuwe technieken.