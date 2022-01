Consumentenbond verliest rechtszaak tegen Autoriteit Persoonsgegevens

De Consumentenbond heeft de rechtszaak die het had aangespannen tegen de Autoriteit Persoonsgegevens verloren. Volgens de rechter is de privacytoezichthouder niet in gebreke gebleven door niet zelf op te treden tegen Google na een handhavingsverzoek van de Consumentenbond.

Volgens de Consumentenbond probeert Google gebruikers van nieuwe Androidtelefoons zover te krijgen dat ze de locatiegeschiedenis inschakelen. Daarnaast staat de functie 'Web & App Activiteit' standaard ingeschakeld waarmee Google ook locatiegegevens kan verzamelen, aldus de bond.

De Consumentenbond en verschillende andere Europese consumentenorganisaties stellen dat Google cruciale informatie verbergt en gebruikmaakt van sturende knoppen. Gebruikers geven daardoor geen vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor het verzamelen en gebruiken van locatiegegevens. Hiermee overtreedt Google de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zo stellen de consumentenorganisaties.

In 2019 stelde de Consumentenbond de Autoriteit Persoonsgegevens formeel in gebreke omdat de toezichthouder de klacht van de bond over Google nog niet had afgehandeld. Een jaar later wachtte de Consumentenbond nog altijd op een besluit. De Autoriteit Persoonsgegevens wees naar een onderzoek dat de Ierse toezichthouder naar de werkwijze van Google is gestart.

Volgens de Consumentenbond verbergt de Nederlandse privacytoezichthouder zich op deze manier. "Op nationaal niveau is de AP gewoon aan zet, maar die blijft op zijn handen zitten. En wij horen niets. Zelfs op eenvoudige vragen over het proces krijgen we geen antwoord", aldus Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, destijds. De bond besloot daarom eind 2020 naar de rechter te stappen. Die heeft nu de Autoriteit Persoonsgegevens gelijk gegeven.

"Dit is een tegenslag voor consumenten. Zij zijn gedwongen te wachten op een uitspraak van de Ierse toezichthouder, maar dat doen ze al ruim 3 jaar. En intussen blijven de overtredingen onbestraft", reageert Molenaar. "Dat is enorm frustrerend. De AP moet meer doen om dat proces te bespoedigen. Temeer daar Google intussen alle gelegenheid krijgt om met de Ierse toezichthouder te communiceren en op die manier invloed uit te oefenen."