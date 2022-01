Amber Alert moest door technisch probleem handmatig worden verstuurd

Het Amber Alert dat maandagavond in de zaak van een vermist Belgisch jongetje uitging moest vanwege een "technisch knelpunt" handmatig worden verstuurd, zo heeft minister Yesilgöz-Zegerius in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het was de eerste keer dat de politie een Amber Alert via het eigen Burgernetsysteem verstuurde.

Bij het versturen deed zich een "technisch knelpunt" voor, waardoor de automatische verzending van het bericht niet werkte. "Voor dergelijke situaties is voorzien in een noodprocedure, deze is conform draaiboek direct gestart. Daarbij wordt het bericht handmatig verstuurd", aldus de minister. Deze procedure vereist meer tijd en zorgt ervoor dat in de eerste fase minder deelnemers worden bereikt dan bij de geautomatiseerde procedure.

Het bericht werd wel direct verzonden naar nieuwsmedia, social media en publieke schermen zoals op Schiphol, NS-stations en overig OV. "Dit levert het grootste deel van het bereik van het bericht op. In de loop van de handmatige procedure is het vermiste kind overleden aangetroffen. De verdere procedure is toen uiteraard gestopt, zodat er geen verdere berichten meer zijn uitgegaan", laat Yesilgöz-Zegerius verder weten.

Het technische probleem waardoor de automatische verzending van het Amber Alert maandagavond niet werkte, is inmiddels opgelost en zal in de toekomst niet meer voorkomen, besluit de minister haar brief. Ze voegt toe dat de noodprocedure, die is ingericht voor gevallen van technische problemen, zich maandag wel heeft bewezen.

Amber Alerts worden alleen bij levensbedreigende vermissingen verspreid. Gemiddeld verstuurt de politie twee keer per jaar een landelijk Amber Alert. Daarnaast kan de politie ook een regionaal Amber Alert versturen als er aanwijzingen zijn dat een vermist kind zich in een bepaalde regio bevindt. Een regionaal alert wordt acht tot tien keer per jaar ingezet. Vorig jaar werd Amber Alert door de politie overgenomen.