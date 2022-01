ProtonMail blokkeert automatisch trackingpixels en verbergt ip-adres gebruikers

Versleutelde e-maildienst ProtonMail heeft een nieuwe feature toegevoegd die gebruikers een betere bescherming tegen e-mailtracking moet bieden. Zo worden voortaan trackingpixels in e-mailberichten automatisch geblokkeerd. Via trackingpixels is het mogelijk om te zien wanneer een e-mail is geopend, hoe vaak, vanaf welk apparaat en de locatie en ip-adres van de ontvanger.

Deze data wordt zonder toestemming van de ontvanger verzameld, zegt Lydia Pang van ProtonMail. De e-maildienst laat gebruikers voortaan zien hoeveel trackers erin een e-mailbericht zijn geblokkeerd. Naast het blokkeren van trackingpixels verbergt ProtonMail voortaan ook het ip-adres van de ontvanger voor derde partijen. Gebruikers hebben wel de keuze om het blokkeren van e-mailtracking uit te schakelen.